Alstom : célèbre avec l'APIX le premier trajet du Coradia Polyvalent au Sénégal

14 janvier 2019 - Alstom et l'APIX, agence chargée de la promotion de l'investissement et des grands travaux, célèbrent aujourd'hui, à Dakar, le premier trajet du train Coradia Polyvalent pour le Sénégal. L'évènement s'est déroulé en présence de son Excellence M. Macky SALL Président du Sénégal et M. Raphael Bernardelli, directeur Afrique du Nord et Centrale chez Alstom.

Après un appel d'offres international, l'APIX avait attribué en 2016 un contrat pour la fourniture de 15 trains régionaux à Alstom. Le premier train Coradia pour le Sénégal avait été réceptionné avec succès par le client, en septembre dernier, sur le site Alstom de Reichshoffen, en France, où il est fabriqué. Depuis, trois trains sont déjà arrivés à Dakar dont deux qui effectuent le premier trajet.

Les trains circuleront sur la nouvelle ligne qui reliera le centre de Dakar au nouvel aéroport international Blaise Diagne (AIBD), à Diass. Ils desserviront 14 stations sur une distance de 55 km, qui sera couverte en 45 minutes. Le nombre de passagers est estimé à 115 000 par jour.

« Nous sommes honorés de célébrer aujourd'hui la réalisation du premier trajet du Coradia Polyvalent pour le Sénégal. Grâce à la confiance de notre client APIX et à la contribution de tous les collaborateurs d'Alstom, nous sommes fiers de positionner Dakar parmi les premières villes d'Afrique à se doter d'une telle technologie de transport et d'apporter ainsi aux passagers de ce pays une solution de mobilité sécurisée, fiable et écologique », indique Raphael Bernardelli.

Le train Coradia Polyvalent pour le Sénégal est bi-mode électrique et diesel et peut circuler à une vitesse de 160 km/h. D'une longueur totale de 72 mètres, le train comporte quatre voitures, offrant une capacité de 400 passagers et comporte une première et une seconde classe. Destinés à satisfaire les besoins croissants de mobilité à Dakar, les trains Coradia Polyvalent pour le Sénégal placent le passager au cœur des préoccupations. Adaptés aux conditions climatiques et environnementales du pays, ils sont équipés d'un système de climatisation très performants, et leur plancher bas facilite l'accès et le déplacement à bord, en particulier des personnes à mobilité réduite.

Le Coradia Polyvalent fait partie de la gamme de trains modulaires Coradia d'Alstom, qui compte plus de 2 800 trains vendus à ce jour et près de 2 300 actuellement en circulation, et bénéficie de plus de 30 années de savoir-faire et de solutions techniques éprouvées.