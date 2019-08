COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un contrat d'environ 160 millions d'euros en France

Alstom choisi pour fournir les trains de la future ligne CDG Express

1 août 2019 - Alstom va fournir 13 trains au Groupement Hello Paris en charge de l'exploitation du CDG Express. Issus de la gamme Coradia Polyvalent, ces nouveaux trains seront des matériels spécifiques dédiés à la ligne CDG Express, notamment au niveau des aménagements intérieurs et de l'information à bord, qui permettent de garantir une expérience voyageur optimale.

« Alstom est ravi d'accompagner le Groupement Hello Paris dans le cadre du projet CDG Express. Fabriqué en France, ce train sera l'une des vitrines du savoir-faire français, que des millions de voyageurs découvriront en arrivant et en quittant l'aéroport Charles-de-Gaulle, et c'est une grande fierté pour l'ensemble de nos collaborateurs, » explique Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom en France.

260 trains Coradia Polyvalent sont en circulation et 50 millions de kilomètres ont été parcourus. Hello Paris a ainsi fait le choix d'une expérience voyageur optimale mais aussi d'un matériel roulant éprouvé et déjà homologué sur le Réseau Ferré National. Ces trains bénéficieront également du retour d'expérience des matériels Alstom exploités en Ile-de-France dans des conditions de forte densité de trafic. Ce cumul d'expériences permettra une disponibilité et une fiabilité au meilleur niveau dès la mise en service commercial.

Les trains seront intégralement conçus et fabriqués en France. Six des 13 sites d'Alstom en France participent au projet : Reichshoffen pour la conception et l'assemblage, Ornans pour les moteurs, Le Creusot pour les bogies, Tarbes pour les chaînes de traction, Villeurbanne pour l'informatique embarquée et Saint-Ouen pour le design et les équipements de sécurité. En tout, ce projet représente 400 emplois directs chez Alstom et 1 200 emplois indirects dans la filière ferroviaire française.

Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation…) ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation.

