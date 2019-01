Alstom : confirme ses objectifs 2018-2019 après une solide croissance au 3e trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier ferroviaire Alstom a confirmé jeudi ses objectifs pour l'exercice 2018-2019, après avoir publié une nette hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre ainsi que des prises de commandes en forte progression.

D'octobre à décembre, le groupe industriel a réalisé un chiffre d'affaires de 2,01 milliards d'euros, contre 1,77 milliard d'euros un an plus tôt, soit une croissance de 10% en données publiées comme en données organiques. Sur la même période, les prises de commandes ont bondi de 101% sur un an, à 3,39 milliards d'euros.

Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 1,95 milliard d'euros.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2018-2019, le chiffre d'affaires d'Alstom s'est inscrit à 6 milliards d'euros, en hausse de 16% en données publiées et de 18% en données organiques. Les prises de commandes ont de leur côté progressé de 117% en données publiées et de 120% en données organiques pour s'établir à 10,51 milliards d'euros. A fin décembre, le carnet de commandes atteignait 39,7 milliards d'euros, un nouveau record pour le groupe.

Pour l'ensemble de l'exercice 2018-2019, Alstom a confirmé viser un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros et une marge d'exploitation ajustée d'environ 7%. "A moyen terme, Alstom devrait continuer à surperformer la croissance du marché, à améliorer graduellement sa profitabilité, et à améliorer sa génération de cash, avec une volatilité possible sur de courtes périodes", a affirmé le le groupe.

Au sujet de la fusion avec la branche Mobilité de Siemens, Alstom a rappelé qu'il n'y avait "pas de certitudes" que les "remèdes", soit les concessions proposées par les deux groupes, suffisent à répondre aux préoccupations de la Commission européenne.

Bruxelles a ouvert en août dernier une enquête approfondie sur la fusion entre Alstom et Siemens Mobility, craignant que cette opération ne réduise la concurrence sur plusieurs types de trains et de systèmes de signalisation. Elle avait adressé fin octobre une communication des griefs aux deux entreprises, leur expliquant ce qu'elle attendait de leur part pour faire face à ses inquiétudes et autoriser l'opération.

En réponse, Alstom et Siemens ont annoncé en décembre avoir proposé à Bruxelles un ensemble de remèdes portant sur 4% du chiffre d'affaires de la nouvelle entité combinée, soit environ 600 millions d'euros.

Mais depuis les signaux négatifs se sont accumulés. Fin décembre, quatre autorités nationales de la concurrence ont exprimé leurs inquiétudes dans un courrier à la Commission européenne. D'après le Frankfurter Allgemeine Zeitung, le régulateur allemand aurait également fait part de ses craintes dans une lettre confidentielle adressée aux autorités européennes de la concurrence.

La Commission européenne s'est donnée jusqu'au 18 février pour trancher sur ce dossier.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE ALSTOM:

http://www.alstom.com/press-centre/fr/?taxgroup=8589951432

Agefi-Dow Jones The financial newswire