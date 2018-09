Alstom: contrat de 315 mio EUR pour le métro de Bombay

Paris (awp/afp) - Le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé lundi avoir remporté un contrat d'environ 315 millions d'euros pour la fourniture du matériel roulant de la future ligne 3 du métro de Bombay, en Inde.

Le groupe français va fabriquer 31 rames de huit voitures chacune pour cette ligne longue de 33,5 km qui doit traverser la métropole indienne du nord au sud, en desservant notamment l'aéroport.

Ce contrat est le plus important contrat de matériel roulant remporté par Alstom dans le secteur urbain en Inde, où le groupe possède un centre d'ingénierie et une usine.

"Le projet prévoyant que 75% de la fabrication doit avoir lieu en Inde, ce contrat a renforcé notre engagement à investir, nous développer et fabriquer en Inde", a relevé le directeur général de la filiale d'Alstom dans le pays, Alain Spohr, cité dans un communiqué.

Alstom réalise actuellement des projets de métro dans plusieurs villes indiennes, dont Chennai (Madras), Kochi (Cochin) et Lucknow où elle fournit du matériel roulant fabriqué à Chennai. Le groupe est aussi impliqué dans des projets de signalisation et d'électrification de voies ferrées, et doit fournir 800 locomotives électriques à forte puissance, également fabriquées sur place.

afp/buc