Alstom : contrat de 60 millions d'euros en Australie

25/07/2018 | 10:37

Le groupe Alstom annonce ce jour avoir signé un contrat d'environ 60 millions d'euros avec Transport for Victoria (TfV), l'autorité de transport public de l'État de Victoria (sud-est de l'Australie), pour fournir cinq rames X'Trapolis supplémentaires au réseau ferroviaire suburbain de Melbourne.



Cette nouvelle commande permettra d'étendre la flotte de TfV à 106 trains (soit 636 voitures), livrés depuis le site d'Alstom à Ballarat depuis 2002.



'Ce contrat fournira une charge de travail pour le site de Ballarat entre avril et décembre 2019, alors que nous continuons à travailler avec l'Etat pour assurer l'avenir à long terme des ateliers de Ballarat et de la chaîne d'approvisionnement locale', a indiqué Mark Coxon, directeur général d'Alstom en Australie et en Nouvelle-Zélande.





