Alstom: contrat de maintenance de 730 M EUR pour 4 lignes du métro de Ryad

Paris (awp/afp) - Le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé mardi avoir remporté un contrat de plus de 730 millions d'euros pour la maintenance pendant douze ans de quatre lignes de métro à Ryad, en Arabie saoudite.

Alstom fait partie avec les chemins de fer italiens Ferrovie dello Stato Italiane et le spécialiste de la signalisation Ansaldo STS (groupe Hitachi) d'un consortium qui a remporté l'exploitation et la maintenance des lignes 3, 4, 5 et 6 du futur métro de Ryad. La valeur globale du contrat atteint 2,5 milliards d'euros.

afp/vj