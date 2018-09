Alstom : contrat de maintenance pour le métro de Riyad

18/09/2018 | 09:14

Le consortium FLOW, qui comprend les équipementiers ferroviaires Alstom, Ansaldo STS et l'opérateur ferroviaire italien Ferrovie dello Stato Italiane, a remporté l'appel d'offres 'portant sur l'exploitation et la maintenance des lignes 3, 4, 5 et 6 du métro de Riyad, pour une période de 12 ans'.



Le montant total de l'affaire est chiffré à 2,5 milliards d'euros. La part revenant à Alstom, qui concerne 'la maintenance du matériel roulant et (des) systèmes d'infrastructure', est pour sa part évaluée à plus de 730 millions d'euros.



Dans le détail, 'FLOW fournira une gamme complète de services d'exploitation et de maintenance pour les lignes 3, 4, 5 et 6, d'une longueur totale de 113 kilomètres et composées de 50 stations, dont 2 stations principales, 5 stations avec correspondances, 3 dépôts et 3 centres de contrôle opérationnel'.



'Les services incluent également l'exploitation du métro, la sécurité, l'assistance aux passagers, la gestion des installations, la maintenance des bâtiments (stations, parkings, routes, dépôts...) et le système complet de transport, incluant les trains, la signalisation, les télécommunications, l'alimentation électrique et l'information passagers, parmi d'autres', ajoute Alstom.







