Alstom : contrat pour 25 trains régionaux en Bavière

19/12/2018 | 10:22

Alstom annonce avoir signé un contrat avec Bayerische Oberlandbahn GmbH pour la fourniture de 25 trains régionaux de type Coradia Lint. À partir de l'été 2020, ces trains construits sur le site de Salzgitter (Basse-Saxe) circuleront dans l'Oberland bavarois.



Le train Coradia Lint peut rouler jusqu'à 140 km/h, transportant jusqu'à 158 passagers assis et 12 vélos. Tous les trains sont équipés de prises pour les ordinateurs portables, d'un système d'information des passagers et d'un système de vidéo-surveillance.



Les trains Coradia Lint ont circulé sur plus de 30 réseaux en Allemagne, en Europe et au Canada depuis 2000. À l'heure actuelle, plus de 2.800 trains Coradia ont été vendus, et près de 2.300 sont en circulation.



