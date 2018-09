Alstom : de nouveau bien placé dans les DJSI

14/09/2018 | 15:53

Le groupe Alstom annonce ce jour figurer, pour la 8e année consécutive, dans les indices Dow Jones Sustainability (DJSI), Monde et Europe.



'[Ces indices] attestent de la position de leader d'Alstom en termes de pratiques de développement durable. Avec une note globale de 81 sur 100 au classement DJSI, soit 4 points de plus par rapport à l'an dernier, Alstom a amélioré son classement parmi les 3.500 sociétés invitées à participer à l'évaluation et fait partie des 5 % des sociétés évaluées les plus performantes', indique Alstom.



Cette année, Alstom annonce avoir réalisé les plus grands progrès en matière de gestion de l'innovation, de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de politique environnementale et de systèmes de gestion, ainsi que de développement du capital humain.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.