Alstom : dévoile le design de son train proposé pour HS2

Nouveau design proposé par le détenteur du record du monde de vitesse

5 juin 2019 - Alstom dévoile aujourd'hui le design pour HS2 Ltd. Le design de ce train est conçu pour répondre à toutes les exigences de HS2 Ltd pour proposer aux voyageurs un train de classe mondiale, moderne et flexible qui sera capable de circuler aussi bien sur le réseau conventionnel que sur la nouvelle infrastructure HS2. Alstom dispose d'une expertise inégalée en matière de trains à grande vitesse, des trains emblématiques tels que le TGV en France, Avelia Liberty aux États-Unis et AGV en Italie, ainsi que 20 ans d'expérience relative aux trains Pendolino sur la West Coast Mainline au Royaume-Uni.

En intégrant l'infrastructure HS2 au réseau conventionnel depuis l'Écosse jusqu'au sud de l'Angleterre, HS2 sera un moteur essentiel de la revitalisation des villes et des agglomérations dans tout le pays, en particulier dans les Midlands et le nord.

« La vision d'Alstom est de proposer avec les trains HS2 un design intemporel, offrantune expérience unique aux passagers, calme et spacieuse. Alstom est ravi de dévoiler le design de ce projet de train pour HS2, qui est le plus important projet de régénération économique en Grande-Bretagne depuis des décennies. Il reliera les grandes villes des Midlands et du Nord comme jamais auparavant, et dynamisera nos économies régionales », a déclaré Nick Crossfield, Directeur Général d'Alstom au Royaume-Uni et en Irlande.

Ce train proposé pour HS2 Ltd s'appuie sur l'expérience inégalée d'Alstom en matière de trains à grande vitesse. Alstom est ainsi :

Le détenteur du record du monde de vitesse sur rail à grande vitesse, à 574 km/h

Le seul fabricant de matériel roulant à avoir remporté des contrats de trains à grande vitesse sur quatre continents différents, de la Corée à l'Italie, du Maroc aux Etats-Unis

Le constructeur dont la technologie a fait ses preuves sur tous les types de véhicules, des premiers TGV français au premier train à très grande vitesse britannique, l'original Eurostar e300

Le concepteur d'une nouvelle génération de trains à grande vitesse Avelia dont Avelia Liberty aux Etats-Unis, Avelia Horizon en France et Avelia AGV en Italie.

Alstom a fait ses preuves au Royaume-Uni dans les domaines suivants :

Son histoire en Grande-Bretagne remonte au début du chemin de fer et s'est poursuivi avec sa participation à certains des projets ferroviaires les plus importants et les plus innovants tels que les Pendolino britanniques, l'Eurostar original et l'infrastructure et les systèmes pour HS1

Il est le premier constructeur à avoir créé un partenariat avec le National College for High Speed Rail pour dispenser une formation sur un site au Royaume-Uni

Il est un investisseur clé dans l'expertise ferroviaire britannique avec son nouveau Centre des technologies de transport à Widnes.

HS2 Ltd a l'intention de prendre une décision sur l'attribution du contrat de matériel roulant en 2020. Outre Londres, Birmingham, Manchester et Leeds, les services HS2 desserviront également des destinations au-delà du réseau central, notamment York, Newcastle, Liverpool, le Nord-Ouest, Glasgow et Edimbourg.