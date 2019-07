Alstom dévoile sa nouvelle identité de marque: mobility by nature

11 juillet 2019 -La signature de marque d'Alstom et l'expression visuelle de la marque évoluent pour traduire la nouvelle ambition du Groupe : « Être l'acteur mondial le plus innovant du marché pour une mobilité durable et intelligente ». La nouvelle signature de marque sera « mobility by nature ».

Ce slogan est le résultat d'un sondage interne lors duquel plus de 2 500 collaborateurs ont soumis leurs propositions pour traduire la vision d'Alstom. Il remplacera la signature actuelle Designing fluidity et sera accompagné d'un renouvellement complet de l'expression visuelle de la marque Alstom. Tous deux seront lancés en octobre 2019.

Cette nouvelle expression de la marque apparait pour la première fois dans un nouveau film de marque.

« À travers cette signature de marque, nous voulions souligner deux messages. D'une part, le fait que nous sommes aujourd'hui un pure player dans le secteur de la mobilité, et d'autre part, réaffirmer notre engagement en faveur de la mobilité durable. Cette nouvelle signature décrit parfaitement ce que nous sommes, et la nouvelle identité visuelle de la marque nous permettra d'apporter de la cohérence et de la modernité dans notre façon de nous exprimer » explique Bruno Tourne, VP Communications chez Alstom.