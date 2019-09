Alstom : dotera 17 trains à grande vitesse ICE3 de la technologie ETCS

23 septembre 2019 - Alstom a été choisi par Deutsche Bahn AG pour moderniser 17 trains à grande vitesse internationaux ICE3 grâce à son système embarqué Atlas ETCS . Le contrat s'élève à plus de 30 millions d'euros. La nouvelle technologie permettra de mettre en service à moyen terme les trains qui équiperont la nouvelle ligne à grande vitesse allemande ETCS Niveau 2, reliant Stuttgart à Ulm. De plus, les rames pourront accéder au réseau belge, et pour la première fois avec ETCS sur la ligne à grande vitesse reliant Paris à Strasbourg.

« Avec Deutsche Bahn, nous posons un nouveau jalon important pour l'interopérabilité du réseau ferroviaire européen. Nous sommes heureux de façonner la digitalisation de l'industrie ferroviaire européenne » explique Jörg Nikutta, Directeur général d'Alstom Allemagne et Autriche.

Cette commande inclut le développement, la conception, la fabrication et l'intégration d'ETCS dans les systèmes de protection nationaux existants. Le nouveau système de contrôle des trains sera intégré dans la technologie de contrôle des voitures en collaboration avec le constructeur des trains. L'homologation sera obtenue progressivement en Allemagne, sur les voies frontalières vers la Suisse, en Belgique et en France.

L'installation d'ETCS, y compris le démantèlement du système actuel, et la mise en service seront effectuées sur les sites Alstom de Salzgitter et Brunswick. Alstom se chargera de l'entretien des technologies de contrôle et de signalisation pendant une période de six ans.

Cette commande sera exécutée en collaboration avec plusieurs sites Alstom : Berlin (gestion du projet), Salzgitter et Brunswick (conception de l'installation et reconstruction), Charleroi, Belgique (conception et ingénierie), Paris et Villeurbanne, France (développement du produit et fabrication).

Série 407