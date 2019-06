Alstom : en hausse, les nouveaux objectifs appréciés

24/06/2019 | 12:44

Le titre Alstom s'affiche en nette hausse (+2,5%) ce lundi, les investisseurs appréciant les nouveaux objectifs financiers du groupe.



Alstom indique en effet viser sur la période 2019/20-2022/23, un chiffre d'affaires en croissance annuelle moyenne d'environ 5%, surperformant celle estimée du marché. Sa marge d'exploitation ajustée devrait atteindre environ 9% en 2022/23, et d'ici là, la conversion du résultat net en cash-flow libre devrait dépasser 80%. Il introduit dès l'exercice en cours une politique de dividendes avec un taux de distribution entre 25% et 35%.



L'analyste Oddo BHF a ainsi maintenu sa recommandation ' achat ' sur le titre du groupe Alstom, après avoir pris connaissance de ces objectifs financiers, qu'il estime ' ambitieux ' et ' supérieurs aux attentes '.



' Le groupe offre de belles perspectives de croissance du CA et des marges dans un marché qui reste bien orienté et en croissance. Les dernières années ont montré l'exécution solide des projets par Alstom et sa capacité à faire des gains de productivité : nous voyons désormais une poursuite soutenue de ces évolutions ', apprécie le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 44,50 euros sur le titre, pour un potentiel de hausse de +7%.





