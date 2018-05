Alstom : essais du 1er train Coradia Polyvalent du Sénégal

02/05/2018 | 15:05

Alstom annonce le lancement avec succès, sur son site de Reichshoffen (France), des essais du 1er train Coradia Polyvalent destiné au Sénégal.



Plus de 40 personnes sont mobilisées sur le site Alstom de Reichshoffen pour procéder aux 6 000 tests en série et aux 50 tests de validation qui doivent permettre de vérifier et de garantir le bon fonctionnement du train.



Les trains Coradia Polyvalent font partie du projet de Train Express Régional (TER), un élément clé du Plan Sénégal Emergent. Ils seront mis en service sur la nouvelle ligne qui reliera le centre de Dakar au nouvel aéroport international Blaise Diagne (AIBD), à Diass.



