Alstom : est le premier constructeur ferroviaire à obtenir le label « engagé RSE »

2 octobre 2019 - Alstom en France a obtenu le label « engagé RSE » niveau 3, confirmé. L'évaluation a été conduite par l'AFNOR, sur le modèle ISO 26 000. Alstom devient ainsi le premier constructeur ferroviaire à obtenir ce label dans le monde.

Le label Engagé RSE évalue le niveau d'intégration de l'ISO 26000 dans la stratégie et le management de l'organisation et qualifie le niveau de maturité de l'organisation en responsabilité sociétale et en développement durable. La labellisation concerne toutes les activités d'Alstom en France : la gouvernance, les activités commerciales et les sites industriels.

L'évaluation d'Alstom a été effectuée au travers de plus de 70 entretiens à tous les niveaux de l'organisation menésau siège de Saint-Ouen et sur les sites de Tarbes et Valenciennes. Les critères d'appréciation s'organisaient autour de 7 questions centrales :

La gouvernance de l'organisation,

L'application des droits de l'homme : les droits civils et politiques & les droits économiques, sociaux et culturels,

Les relations et conditions de travail,

L'impact sur l'environnement,

La loyauté des pratiques vis-à-vis de toutes organisations confondues,

Les questions relatives aux consommateurs : capacité d'Alstom à prendre en compte les besoins des voyageurs dans l'utilisation de nos produits et services.

Les actions vis-à-vis des communautés et notre capacité de développement local : implication d'Alstom auprès des communauté et le partage de la valeur ajoutée.

Alstom a obtenu 634 points sur 1000, accédant directement au niveau 3 sur 4 : « confirmé »

Ce label constitue une véritable reconnaissance de l'engagement des salariés d'Alstom en France, de l'engagement de l'organisation pour une mobilité inclusive et respectueuse de l'environnement, d'une politique de ressources humaines mature avec une réelle préoccupation pour ses salariés, d'un engagement environnemental réel de tous les sites français mais aussi par le biais de ses produits et services, et enfin d'un ancrage territorial unique.

Ce label est décerné pour une durée de 3 ans, avec réévaluation à mi-parcours (18 mois). Elle engage Alstom dans ses actions quotidiennes d'insertion territoriales, de développement durable et de responsabilité sociétale.