Alstom : et Eversholt Rail dévoilent un nouveau design de train à hydrogène pour le Royaume-Uni

« Au Royaume-Uni, les transports ont évolué au fil des siècles, passant du premier train à vapeur au monde à des dizaines de milliers de véhicules électriques sur nos routes grâce à notre nation d'innovateurs. Ce nouveau train fonctionnant à l'hydrogène, qui émettra seulement de l'eau, est une nouvelle preuve de la créativité du Royaume-Uni pour transformer notre façon de voyager tout en progressant vers une économie plus verte et plus propre. Le Royaume-Uni est sur la bonne voie pour développer une économie de l'hydrogène et, grâce à notre stratégie industrielle moderne, nous allouons 23 millions de Livres Sterling pour concrétiser notre ambition d'être le lieu de prédilection pour le transport à hydrogène de classe mondiale »

a déclaré Claire Perry, députée, ministre britannique de l'énergie et de la croissance propre.

« Le Breeze sera, pour le Royaume-Uni, un nouveau train propre et écologique, aux lignes élégantes et modernes. Les chemins de fer doivent être décarbonés et le Gouvernement britannique s'est donné pour objectif d'éliminer le matériel roulant diesel d'ici à 2040. Les trains à hydrogène sont une solution idéale pour les voies qui ont peu de chance de bénéficier d'une électrification, et grâce à notre technologie innovante, ils sont désormais adaptables au gabarit de chargement du Royaume-Uni et seront rapidement prêts à circuler sur les voies ferrées de la Grande-Bretagne. En Allemagne, les trains à hydrogène d'Alstom transportent déjà des passagers dans le confort et le silence qui les caractérisent. Grâce au Breeze, les usagers britanniques vont découvrir le plaisir de voyager à bord d'un train à hydrogène

» a ajouté Nick Crossfield, Directeur général Alstom Royaume-Uni & Irlande.