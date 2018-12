Alstom : et Siemens proposeraient des concessions

19/12/2018 | 09:59

Selon le Financial Times (FT), Alstom et Siemens auraient proposé des concessions à la Commission européenne en vue d'obtenir l'approbation de leur projet de rapprochement dans le domaine ferroviaire.



Les deux groupes auraient proposé 'la semaine dernière' de vendre 'certaines de leurs plus anciennes technologies à grande vitesse (Valero, Pendolino, ndlr) et des activités de signalisation' pour obtenir l'aval de l'autorité européenne de la concurrence, écrit le FT. Ce qui représenterait environ 600 millions de CA, soit 4% de l'activité de l'ensemble Siemens Mobility/Alstom.



Si Paris et Berlin soutiennent ce 'deal' répondant à la constitution de CRRC, la Commission semble peu convaincue du danger que représente le géant chinois du rail. Et en attendant, elle s'inquiéterait toujours de la réduction de la concurrence en Europe, et attendrait donc davantage de concessions. Sa décision finale devrait intervenir d'ici le 18 février 2019, termine le FT.





