Alstom : fournira 10 Coradia Polyvalent supplémentaires à la Région Auvergne-Rhône-Alpes

30 juillet 2019 - Alstom va fournir 10 Coradia Polyvalent de type Léman Express supplémentaires à la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour un montant d'environ 70 millions d'euros. Ils desserviront principalement le Nord-Est de la Région, notamment la Haute-Savoie, pour créer une flotte homogène et moderne sur ce secteur en développement. Les livraisons s'échelonneront de décembre 2020 à mai 2021.

La Région avait déjà commandé 17 Coradia Polyvalent[1], qui seront mis en service sur la ligne transfrontalière franco-suisse Léman Express mi-décembre 2019.

Composés de quatre voitures, les trains Coradia Polyvalent Léman Express offrent une capacité totale de 204 places assises avec un aménagement intérieur de type « périurbain » et un haut niveau de confort : sièges équipés de liseuses individuelles et de prises électriques, climatisation douce asservie à l'occupation (mesure de CO2) pour un meilleur confort climatique, espaces dédiés aux vélos, larges baies vitrées, plancher bas intégral facilitant l'accessibilité, niveau sonore et vibratoire réduit. En outre, à la demande de la Région, ces 10 rames Coradia Polyvalent seront équipées de caméras de vidéo protection. La Région a également demandé que soit étudié leur équipement en WIFI, afin d'offrir un service de qualité, très demandé par les voyageurs.

Ces nouveaux Coradia Polyvalent bénéficieront des mêmes spécificités que ceux qui circuleront sur le réseau Léman Express : sept portes de chaque côté, toutes dotées de combles lacunes, grande zone d'accueil sur les plateformes et un espace 1ère classe. Conçu pour assurer les liaisons transfrontalières grâce à la technologie ERTMS[2], les Coradia Polyvalent Léman Express peuvent circuler sous plusieurs types de tensions d'alimentation du réseau[3].

« Alstom est fier de cette nouvelle marque de confiance de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le savoir-faire et les capacités d'innovation de nos équipes françaises sont mobilisées pour accompagner le plan de modernisation des lignes ferroviaires TER de la Région, au service des voyageurs. Ces nouveaux trains à haut niveau de confort, conformes aux derniers requis normatifs et d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, intègreront les dernières technologies en termes d'information et de connectivité. Cette commande contribue aussi à l'activité du site Alstom implanté en Auvergne-Rhône-Alpes, à Villeurbanne, » se réjouit Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom en France.

Coradia Polyvalent pour Régiolis est un train issu de la gamme Coradia d'Alstom. Grâce à son architecture modulaire, il s'adapte aux besoins de chaque autorité organisatrice ainsi qu'aux différents types d'exploitation : périurbain, régional et inter-ville. Il se décline en trois longueurs (56, 72 ou 110 mètres) et offre un confort optimal aux passagers, quelque soit la durée du voyage. C'est un train écologique et économique de par sa faible consommation en énergie, son respect des dernières normes en matière d'émissions en mode thermique et ses coûts de maintenance réduits. Coradia Polyvalent est le premier train régional français conforme à l'ensemble des normes européennes, en particulier d'accès aux Personnes à Mobilité Réduite.

A ce jour, 348 trains Coradia Polyvalent ont été commandés dans le cadre du contrat confié à Alstom par SNCF en octobre 2009, dont 287 Coradia Polyvalent pour Régiolis par 9 régions françaises et 61 Coradia Liner par l'Etat, autorité organisatrice des trains d'équilibre du territoire (Intercités). Plus de 50 millions de kilomètres ont déjà été parcourus par Régiolis en service commercial.

Coradia Polyvalent répond également aux besoins du marché export : 17 trains ont été commandés par la SNTF (Algérie) et 15 par l'APIX (Sénégal).

La fabrication des Coradia Polyvalent mobilise plus de 4 000 emplois en France chez Alstom et ses fournisseurs. Six des 13 sites d'Alstom en France participent au projet : Reichshoffen pour la conception et l'assemblage, Ornans pour les moteurs, Le Creusot pour les bogies, Tarbes pour les chaînes de traction, Villeurbanne pour l'informatique embarquée et les produits de signalisation, ainsi que Saint-Ouen pour le design.

[1] Le financement de ces 17 trains avait été entièrement pris en charge par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour un montant de 210 millions d'euros (dont 160 millions pour Alstom)

[2] Norme européenne pour l'interopérabilité ferroviaire

[3] 25 kV, 1500 V et 15kV pour l'Allemagne et la Suisse