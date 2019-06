Alstom : fournira 18 trains régionaux Coradia Lint à Bade-Württemberg

11 juin 2019 - Alstom a reçu de la Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) une commande concernant 18 trains régionaux Coradia Lint. Les trains seront construits sur le site Alstom de Salzgitter, en Basse-Saxe, et livrés au second semestre 2020. Ils entreront ensuite en service sur le réseau Zollernalbbahn, dans le sud de l'Allemagne. Le contrat s'élève à près de 80 millions d'euros.

« Après la livraison de ces trains, il y aura au total 33 voitures Coradia Lint éprouvées et fiables en service à Bade-Württemberg. Avec cette commande, nous allons prouver une fois encore la fiabilité de nos livraisons, dans un calendrier extrêmement serré. Comme pour le réseau 'Ulmer Stern', nous allons fabriquer et livrer les trains en moins d'un an et demi » a déclaré Jörg Nikutta, Directeur général d'Alstom pour l'Allemagne et l'Autriche.

Le Coradia Lint 54 est un train diesel de type DMU économe en carburant, qui peut atteindre une vitesse maximale de 140 km/h. Les trains composés de deux voitures ont un plancher bas et une capacité assise totale de 150 passagers, ainsi que 18 rangements pour les vélos. Leur configuration est confortable et spacieuse avec des tables pour ordinateurs portables sur la plupart des sièges fixes. Les trains sont tous dotés du WLAN, d'un système d'information des voyageurs et de divertissement avec des écrans pour la diffusion d'informations statiques et dynamiques, ainsi que d'un système de vidéosurveillance garantissant un haut degré de sécurité aux voyageurs.