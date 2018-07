Alstom : fournira 5 rames X’Trapolis supplémentaires à l’Etat de Victoria

Alstom a signé un contrat d'environ 60 millions d'euros avec Transport for Victoria (TfV), l'autorité de transport public de l'Etat, pour fournir cinq rames X'Trapolis supplémentaires au réseau ferroviaire suburbain de Melbourne. Cela permettra d'étendre la flotte de TfV à 106 trains (636 voitures) livrés depuis le site d'Alstom à Ballarat depuis 2002.

Les trains Alstom X'Trapolis à Victoria représentent la plus importante flotte de trains à un niveau en Australie et constituent le matériel roulant le plus fiable sur le réseau de Melbourne. Les nouveaux trains amélioreront encore davantage la capacité du réseau tout en augmentant la fiabilité de l'ensemble du système.

Composé de six voitures, le train de 145 mètres de long a été conçu pour optimiser la capacité (1,238 passagers) tout en maximisant l'expérience passager, le confort et la sécurité. Les nouveaux trains bénéficieront également d'une accessibilité améliorée et des améliorations dans le domaine de la sécurité automatisée.

« Nous sommes ravis de fournir au gouvernement de l'Etat de Victoria 5 trains supplémentaires, réalisés sur notre site de Ballarat », a déclaré Mark Coxon, directeur général d'Alstom en Australie et en Nouvelle-Zélande. « Ce contrat fournira une charge de travail pour le site entre avril et décembre 2019, alors que nous continuons à travailler avec l'Etat pour assurer l'avenir à long terme des ateliers de Ballarat et de la chaîne d'approvisionnement locale », a déclaré M. Coxon.

X'Trapolis est la gamme de trains de banlieue d'Alstom, avec plus de 4,600 voitures X'Trapolis livrées sur 10 ans, dans des pays tels que l'Australie, le Chili, l'Espagne, l'Afrique du Sud et la France.