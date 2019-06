Alstom : fournira 7 Aptis à l'agglomération de Grenoble

5 juin 2019 - Alstom équipera Grenoble de ses bus 100 % électriques Aptis. La Société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise (SEMITAG) vient en effet de passer commande de 7 Aptis via la Centrale d'Achat du Transport Public (CATP). Les premières livraisons de ces bus de 12 mètres équipés de 3 portes sont prévues en fin d'année 2019. Ce seront les premiers bus électriques à venir renforcer le parc de véhicules du réseau de transports en commun de l'agglomération grenobloise.

« Nous sommes honorés de la confiance que nous témoignent de nouveau le SMTC et la SEMITAG. L'agglomération grenobloise fut parmi les pionnières du renouvellement du tramway, qui plus est accessible, et avait déjà choisi Alstom pour lui fournir plus de 100 rames. Cette commande est une nouvelle marque de confiance et démontre la véritable relation de partenariat et de proximité qui s'est construite entre les équipes grenobloises et d'Alstom au fil des années », a révéléJean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom en France.

Grâce à son architecture innovante, Aptis offre une expérience inégalée pour les passagers. Son système d'accostage au plus près du trottoir, son plancher bas intégral complètement plat et les larges portes doubles permettent une circulation facile et un accès aisé à bord des personnes à mobilité réduite et des poussettes. Équipé de larges baies tout du long, Aptis propose une surface vitrée 25% supérieure à celle d'un bus standard ainsi qu'un espace salon à l'arrière offrant une vue panoramique sur la ville.

Les véhicules souhaités par Grenoble sont à recharge lente, la nuit au dépôt. Aptis est également disponible pour de la recharge par opportunité en terminus avec des solutions de recharge par le sol (SRS) ou par le haut (par pantographe). Pour ce contrat, les batteries sont en location afin de permettre au client d'avoir un investissement initial moins élevé et une garantie de la meilleure technologie tout au long du cycle de vie.

Aptis a été imaginé pour avoir un coût complet optimisé. Ceci est possible grâce à des coûts de maintenance et d'exploitation réduits et à une durée de vie plus longue que celle des bus standards. Ainsi, pour les collectivités, le but est d'avoir un coût complet équivalent à celui des bus diesel standards actuels.

Déjà choisi par la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) et par RATP et Ile-de-France Mobilités, Aptis est également référencé depuis septembre 2018 à la CATP dans son offre de bus électriques destinée aux acheteurs publics des collectivités territoriales. Ce référencement permet aux collectivités adhérentes de commander des véhicules Aptis directement et simplement auprès de la CATP, sans avoir à lancer de procédures longues et coûteuses, comme vient de le faire le réseau de l'agglomération grenobloise, une première pour Aptis.

Depuis la présentation du prototype en mars 2017, plus de 40 000 kilomètres ont été parcourus en conditions réelles d'exploitation par 4 véhicules d'expérimentation en France et en Europe. Ces expérimentations ont permis de tester les spécificités d'Aptis, inspirées du tramway, dans un nouveau contexte, ses performances d'insertion, ses capacités d'autonomie, ou encore son système d'aide à la conduite. Aptis a été récompensé par le prix Innovation lors du salon Busworld en 2017. Il a également reçu le certificat officiel Origine France Garantie en janvier 2019 ; ce certificat garantit que plus de 60% de la valeur ajoutée d'Aptis est française.

La fabrication et les essais seront réalisés sur les deux sites d'Alstom basés en Alsace. Le site de Hangenbieten est en charge de la fabrication des modules d'extrémités (cabine conducteur et salon arrière) ; la fabrication du module passagers central, le montage final et les essais seront quant à eux réalisés sur le site de Reichshoffen. Ce schéma permettra une production en série à partir du troisième trimestre 2019 en s'appuyant sur l'expertise des équipes et en utilisant les surfaces et l'outil de production disponibles sur chacun des sites.

Cinq autres sites d'Alstom en France contribuent à la conception et à la fabrication d'Aptis : Saint-Ouen pour l'intégration système, Tarbes pour la traction, Ornans pour les moteurs, Villeurbanne pour les composants électroniques de la chaîne de traction. Enfin, le site Alstom de Vitrolles développe une des solutions de recharge (SRS).