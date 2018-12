Alstom : fournira de nouveaux trains régionaux à CFL au Luxembourg

Un contrat d'environ 360 millions d'euros

18 décembre 2018 - Alstom a été choisi pour fournir à CFL 34 trains régionaux Coradia à deux niveaux et de grande capacité, dans le cadre d'un contrat d'un montant total d'environ 360 millions €. La nouvelle flotte sera composée de trains de 80 mètres et de 160 mètres de long, qui seront livrés à partir de décembre 2021. Les trains, qui auront une vitesse maximum de 160 km/h, seront mis en service sur le réseau national, ainsi qu'en Belgique et en France. « Nous sommes ravis que CFL nous accorde sa confiance pour fournir à ses passagers une solution de transport fiable, économe en énergie, sûre et confortable. Le nouveau train que nous proposons est un condensé des toutes dernières innovations de notre plateforme éprouvée Coradia. Avec une capacité totale de plus de 15 000 sièges, ces trains permettront à CFL de transporter en toute sécurité davantage de passagers, améliorant ainsi la mobilité et l'accessibilité dans tout le Luxembourg » a déclaré Gian Luca Erbacci, Vice-président senior Alstom Europe.

« Une technologie éprouvée et un train prêt pour l'avenir - voilà ce qu'Alstom offre à CFL et à nos voyageurs. Nous nous réjouissons de cette collaboration à venir. Ces nouveaux trains sont nécessaires pour remplacer le matériel actuel et pour répondre à la forte hausse annoncée des voyageurs au Luxembourg » a expliqué Marc Wengler, Directeur Général chez CFL.

Les trainsdestinés à CFL sont dotés des toutes dernières technologies,offrant ainsi la meilleure expérience possible aux passagers comme au personnel de CFL. Ils possèdent de grands espaces bien éclairés pour la lecture et la détente, des emplacements pour les vélos, ainsi que des toilettes et des espaces adaptés aux personnes à mobilité réduite. Les trains sont également équipés du Wifi et d'un éclairage LED. Ils sont facilement accessibles pour une meilleure circulation des passagers et sont dotés d'un système d'information des voyageurs dynamique. Toutes les voitures disposent de caméras de surveillance pour renforcer la sécurité des passagers et de l'équipage. Les trains répondent aux plus hautes normes d'interopérabilité et seront équipés des systèmes de signalisation ERTMS (ETCS niveau 2 en baseline 3) et TBL1+.

Les nouveaux trains destinés à CFL appartiennent à la gamme de trains modulaires Coradia d'Alstom, qui bénéficient de plus de 30 années de savoir-faire. Plus de 2 300 trains Coradia sont actuellement en service dans 9 pays européens, ainsi qu'au Canada.

Les trains sont conçus et développés sur le site Alstom de Valenciennes (France) par une équipe composée d'experts de six nationalités différentes. Ils seront fabriqués sur le site Alstom de Barcelone (Espagne). Les autres sites européens participant à ce projet sont notamment Charleroi (Belgique), Reichshoffen, Tarbes, Ornans, Villeurbanne (France), Savigliano (Italie) et Salzgitter (Allemagne).

Chemins de Fer Luxembourgeois, l'opérateur national