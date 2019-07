Alstom : fournira des éléments essentiels pour le premier métro sans conducteur de Nanjing, en Chine

17 juillet 2019 - Alstom a signé avec Nanjing Metro un contrat prévoyant la fourniture de systèmes de traction et du système de contrôle et de surveillance des trains (TCMS) pour 318 voitures de métro qui circuleront sur la Ligne 7 de Nanjing, première ligne sans conducteur de cette ville chinoise. Alstom, avec son expérience mondiale de l'exploitation sans personnel à bord des trains , assurera également la révision technique du système. La valeur du contrat s'élève à près de 50 millions d'euros.

Alstom fournira le système de traction OptONIX, qui a été développé spécialement pour le marché chinois. La coentreprise d'Alstom, Shanghai Alstom Transport Electrical Equipment Co. Ltd. (SATEE), fabriquera les systèmes de traction avec l'aide de sites d'Alstom en Belgique, en France et en Inde. L'autre coentreprise d'Alstom à Xi'an, Xi'an Alstom Yongji Electric Equipment Co., Ltd, fournira les moteurs de traction.

La Ligne 7 de Nanjing est une ligne importante dans le réseau de métro de Nanjing : avec ses 35 kilomètres de long et 27 stations, elle relie le sud-ouest au nord-est de la ville. Selon le plan de Nanjing pour le développement à long terme de son réseau de métro, la Ligne 7 aura des stations de correspondance avec 11 lignes de métro à l'avenir.

« Ce contrat confirme le statut de leader d'Alstom sur le marché des métros sans conducteur en Chine. Alstom exécute 28 projets de métro sans conducteur à travers le monde, dont sept en Chine. Par rapport à d'autres lignes de métro, les lignes exploitées sans personnel à bord des trains peuvent réduire de 30-70 % les effectifs nécessaires, augmenter la fréquence du service, offrir plus d'espace aux passagers et accroître leur fiabilité de plus de 50 % » a déclaré Olivier Loison, Directeur général d'Alstom Chine et Asie de l'Est.

La Ligne 7 de Nanjing est la huitième ligne de métro en Chine à intégrer des solutions Alstom. Lesautres références sont notamment la Ligne de l'aéroport de Pékin, la Ligne 10 du métro de Shanghai, la Ligne South Island de Hong Kong (Est), ainsi que quatre lignes récemment attribuées :les lignes 15 et 18 du métro de Shanghai, la Ligne 9 de Chengdu et la Ligne 21 de Wuhan.

Alstom est présent à Nanjing depuis 20 ans où il est l'un des principaux fournisseurs de métros, de systèmes de traction, de systèmes de signalisation et de services. Le Groupe a fourni 456 voitures de métro pour les Lignes 1 et 2 de Nanjing et leurs extensions respectives, des systèmes de traction pour les 534 voitures de métro des Lignes 4, 10, S1 et S3 de Nanjing, des systèmes de signalisation pour la Ligne intercités de Ningtian, et des services de révision de la traction pour les Lignes 1 et 2 de Nanjing.