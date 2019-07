Alstom : fournira des systèmes de traction pour la ligne 5 du Métro de Xi'an en Chine

5 juillet 2019 - Alstom remporte des contrats d'un montant total de près de 42 millions €à Xi'an pour équiper de systèmes de traction 222 voitures de métro (37 trains) destinées à la phase une de la Ligne 5 de Xi'an et 180 voitures de métro (30 trains) destinées à la phase deux de cette même ligne.

Alstom fournira le système de traction OptONIX pour les phases une et deux, y compris les systèmes VVVF, CVS et des moteurs. OptONIX a été conçu et développé spécialement pour le marché chinois. Alstom a déjà fourni des systèmes de traction pour 246 voitures de métro (41 trains) de la phase une de la Ligne 3 de Xi'an.

La ligne 5 de Xi'an s'étend sur 45 km au total et comprend 34 stations. Il s'agit de la ligne dorsale reliant la ville de Xi'an au nouveau district de Xixian.

« Ces nouveaux contrats remportés témoignent de la grande confiance de Xi'an envers Alstom. Nous fournissons des systèmes de traction progressivement pour plus de six cents voitures de métro, ce qui fait de nous l'un des principaux fournisseurs de systèmes de traction sur le marché. Xi'an représente aujourd'hui l'un des nouveaux marchés stratégiques d'Alstom en Chine » déclare Olivier Loison, Directeur général d'Alstom Chine et Asie de l'Est.

La coentreprise d'Alstom, Shanghai Alstom Transport Electrical Equipment Co. Ltd. (SATEE), fabriquera les systèmes de traction. L'autre coentreprise d'Alstom à Xi'an, Xi'an Alstom Yongji Electric Equipment Co., Ltd (XAYEECO), fournira les moteurs de traction pour le système de traction.

En 2006, Alstom a investi dans une coentreprise avec CRRC Yongji et créé XAYEECO, qui fabrique des moteurs de traction pour des réseaux ferroviaires urbains et grandes lignes. La coentreprise abrite le plus grand site de production de moteurs de traction d'Alstom en dehors de l'Europe. Depuis sa création, Alstom a fait profiter Xi'an de son savoir-faire mondial dans la fabrication de moteurs de traction.