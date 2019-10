Alstom : franchit une étape importante dans son premier contrat de système au Vietnam

Alstom est sur le point d'achever la première rame destinée à la Ligne 3 du métro de Hanoï

26 octobre 2019- Alstom, qui fabrique 10 trains pour la Ligne 3 du métro de Hanoï, a accueilli aujourd'hui Tran Quoc Vuong, Secrétaire général adjoint du Parti communiste du Vietnam, et sa délégation pour une visite de son usine d'assemblage située à Valenciennes (France). L'usine est en train de terminer la première rame de métro pour cette fin octobre, ce qui marquera une étape importante dans le premier contrat de système de métro intégré d'Alstom au Vietnam, un contrat signé avec le MRB (Hanoi Metropolitan Railway Management Board) en 2017.

Dans le cadre de cette visite, Olivier Loison, Directeur général d'Alstom Chine et Asie de l'Est, et Nguyen Duc Chung, président du Comité populaire de Hanoi et maire de Hanoi, ont signé un protocole d'accord en lien avec le contrat d'Alstom à Hanoï. Cet accord vise à favoriser d'autres collaborations entre les deux parties en vue de l'installation de nouveaux systèmes dans la capitale vietnamienne.

« Nous sommes honorés que le Secrétaire général adjoint Vuong et son équipe soient présents, ici à Valenciennes, pour assister à l'assemblage final de notre première rame destinée à la Ligne 3 du métro de Hanoï. L'achèvement de cette rame marque une étape majeure dans ce projet bilatéral. Nous avons hâte de poursuivre cette étroite collaboration sur le long terme avec le Vietnam, pour répondre à ses besoins de mobilité et contribuer à ses projets de transport futurs » déclare Olivier Loison.

C'est en 2017 qu'Alstom, alors chef de fil d'un consortium avec Colas Rail et Thales, a remporté le contrat de fourniture d'un système de métro intégré pour la Ligne 3 de Hanoï. À ce titre, Alstom était responsable de la fourniture et de l'intégration du système de métro, dont les 10 trains et le système de signalisation Urbalis 400, ainsi que de la fourniture de l'alimentation électrique et de l'équipement du dépôt en collaboration avec un partenaire. La nouvelle ligne s'étend sur 12,5 kilomètres et comprend 12 stations. Elle devrait transporter plus de 23 900 passagers par heure et par direction à pleine capacité.

Alstom place les passagers au cœur du processus de conception de ses trains. Les rames Metropolis destinées à la Ligne 3 du métro de Hanoï seront composées de quatre voitures, dotées de larges portes pour faciliter la circulation des passagers, d'un espace pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que de barres ergonomiques et faciles à saisir. Les rames seront totalement électriques, avec des caisses en aluminium léger. L'intérieur comme l'extérieur du train s'inspirent des couleurs vietnamiennes locales et incluent des motifs tels que le fruit du dragon et la rizière - un design qui a reçu l'approbation du public lors d'une consultation organisée en septembre 2018.

Une fois achevé, le premier train sera soumis à une batterie d'essais statiques et dynamiques au Centre d'essai ferroviaire de Valenciennes, courant novembre. Des essais seront également effectués sur le système de contrôle automatique du train et sur l'équipement audiovisuel embarqué, cette fois-ci sur la Ligne 3 du métro de Hanoï durant le second semestre 2020. La mise en service est prévue pour le premier semestre 2021.

Alstom est présent au Vietnam depuis près de 30 ans. L'entreprise a assuré la modernisation du système de signalisation et de télécommunication pour la phase une et la phase deux de la ligne régionale Hanoï-Vinh, et a livré des systèmes de signalisation et de télécommunication pour la station Ninh Binh.

La solution Alstom de contrôle des trains basé sur la communication (CBTC), qui contrôle le mouvement des trains et leur permet de circuler à des fréquences et des vitesses plus élevées en parfaite sécurité.