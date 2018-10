Alstom : inauguration de l'usine Gibela en Afrique du Sud

25/10/2018 | 14:53

Alstom annonce que sa coentreprise Gibela a inauguré ce jour à Dunnottar, à l'est de Johannesburg en Afrique du Sud, 'le centre de fabrication de trains le plus grand et le plus moderne d'Afrique, premier du genre sur le continent'.



Cette installation de production se chargera de la création d'une nouvelle flotte moderne de 580 trains de banlieue X'Trapolis Mega. Ces trains de six voitures seront construits au cours des 10 prochaines années pour la Passenger Rail Agency of South Africa (PRASA).



Il a fallu 22 mois et 2,5 millions d'heures pour construire ce site de 53.000 mètres carrés. Ses ateliers de fabrication, en pic de production, produiront 62 trains par an. Le premier train sud-africain entièrement produit localement devrait sortir de l'usine fin 2018.



