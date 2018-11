Alstom : inaugure la ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca

15/11/2018 | 15:09

Alstom participe aujourd'hui à l'inauguration de la ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca avec ses trains à très grande vitesse fournis et livrés à l'Office National des Chemins de Fer Marocain (ONCF).



Alstom a fourni à l'ONCF 12 trains à très grande vitesse pour le tronçon Tanger-Casablanca, ainsi que le système ERTMS embarqué niveau 1 et 2 pour les trains.



Les trains circuleront à une vitesse de 320 km/h entre Tanger et Kenitra, le premier tronçon de 180 km du réseau. Entre Kenitra et Casablanca (200 km), les trains rejoindront le réseau conventionnel sur lequel ils rouleront à une vitesse de 160 km/h.



' Alstom s'est engagé dans une collaboration étroite et durable avec le Maroc, pour répondre à ses besoins de mobilité et l'aider à réaliser ses prochains projets de transport ' a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président-directeur général d'Alstom.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.