Alstom : inaugure le robot de soudage le plus capacitaire du ferroviaire

4 avril 2019 - Alstom a inauguré, sur son site du Creusot, le robot de soudage le plus capacitaire du secteur ferroviaire, développé et produit par le fournisseur Farman, filiale du groupe Galilé, spécialisée dans les installations robotisées.

Cet investissement d'innovation de plus d'un million d'euros répond à la stratégie de développement des activités du site Alstom du Creusot, centre d'excellence du groupe pour la conception et la fabrication des bogies. En effet, le site met son expertise au service de projets ferroviaires structurants comme le RER nouvelle génération ou Avelia Horizon, la cinquième génération de TGV. Une trentaine de projets sont aujourd'hui en cours de développement et de fabrication sur le site. Ce nouveau robot de soudage permettra de répondre à cette forte activité en diminuant notamment les temps de fabrication.

Le nouveau robot de soudage Farman est une combinaison de 3 robots, réalisé sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d'Alstom ; il permet de robotiser des opérations de soudage de pièces en acier ou inox, ainsi que des opérations de manutention de pièces volumineuse pouvant aller jusqu'à 1 tonne et 5 mètres de long.

Cette nouvelle installation contribue également à l'amélioration des conditions de travail en réduisant la pénibilité des opérations jusque-là réalisées par les opérateurs et en permettant à ces derniers d'acquérir de nouvelles compétences en programmation et conduite du robot.

Le nouveau robot de soudage Farman sera pleinement opérationnel d'ici fin mai après les dernières mises au point et la formation des opérateurs.

« Nous sommes très fiers d'inaugurer ce robot de soudage un peu plus d'un an après sa commande. Il n'existe que deux autres robots de ce type dans le monde et plus précisément dans l'aéronautique et l'automobile. Cet outil unique dans le ferroviaire contribuera à relever nos challenges industriels actuels et futurs », se réjouit Patrick Plichon, directeur du site d'Alstom au Creusot. « Alors que Galilé intervient dans le monde entier, la confiance d'Alstom à lui confier ce beau projet est l'occasion de démontrer son savoir-faire en Bourgogne, berceau du groupe » souligne Eric Michoux, président du groupe Galilé.

Quant à Pierre Bureau, directeur général de Farman : « Pour l'intégrateur expérimenté que nous sommes, le challenge technique était très important à relever pour démontrer la capacité de nos équipes à faire collaborer des robots, tout en maîtrisant les charges importantes à manipuler et la précision des trajectoires liées à la qualité du soudage »

Le site d'Alstom au Creusot emploie aujourd'hui plus de 700 personnes qui conçoivent, valident, industrialisent et fabriquent en moyenne chaque année 1500 bogies et 15000 amortisseurs pour l'ensemble de la gamme de matériels roulants du groupe. Acteur économique local majeur, le site d'Alstom au Creusot génère environ 1 900 emplois chez ses fournisseurs régionaux. Il participe également activement au Groupement des Employeurs pour l'Insertion et la Qualification Industrie en accueillant chaque année des personnes en reconversion professionnelle.