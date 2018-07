Alstom : la SNCF commande 100 TGV 'du futur'

26/07/2018 | 14:16

Le groupe Alstom annonce ce jour que SNCF Mobilités lui a passé une commande ferme de 100 trains à grande vitesse de nouvelle génération.



'Cette nouvelle génération de TGV répond à l'objectif ambitieux de compétitivité du système ferroviaire et de rentabilité économique pour SNCF, avec un coût global d'acquisition réduit de plus de 20% par rapport à la génération précédente. Les équipes d'experts qui travaillent sur ce projet depuis deux ans ont relevé le défi de spécifier un TGV renouvelé pour un coût réduit à 25 millions d'euros par rame, avec un budget complémentaire de 190 millions d'euros pour les options et les services', précise Alstom dans un communiqué.



Les nouveaux trains pourront accueillir jusqu'à 740 passagers. Ils consommeront 20% d'énergie de moins que les rames existantes.



Le montant du contrat s'élève à 2,7 milliards d'euros. Les premiers TGV seront livrés dès 2023 et jusqu'à 2033, indique la SNCF.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.