Alstom : le premier train à hydrogène circule en Allemagne

17/09/2018 | 07:32

Alstom annonce que le premier train à hydrogène au monde, construit par le groupe à Salzgitter a fait son entrée en gare. Deux de ces trains entreront en service commercial ce lundi, conformément au calendrier prévu, en Basse-Saxe.



L'équipementier ferroviaire explique que son train Coradia iLint est équipé de piles à combustible qui transforment l'hydrogène et l'oxygène en électricité, éliminant ainsi les émissions polluantes associées à la propulsion.



Pour l'instant, ce sont les usagers du réseau Elbe-Weser d'EVB qui voyageront pour la première fois au monde à bord de ces trains zéro émission et peu bruyants qui peuvent circuler à une vitesse maximale de 140 km/h.



