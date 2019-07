Alstom : le titre perd 1% après ses prévisions annuels

18/07/2019 | 12:29

Le titre est en repli de 1% après l'annonce des ventes au 1er trimestre 2019/20. Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 2,1 milliards (+1% à périmètre et taux de change constants). Les commandes à 1 620 ME dépassent les attentes d'Oddo de 1 430 ME mais sont bien en ligne avec le consensus.



Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de 48 E. Les analystes estiment que le groupe offre de belles perspectives de croissance du CA et des marges dans un marché qui reste en croissance solide.



' Pour l'année en cours 2019/20, Alstom vise ' une progression du chiffre d'affaires et de la profitabilité inférieure aux objectifs moyens fixés dans le cadre de AiM, et à une évolution du besoin en fonds de roulement impactant la génération du cash-flow libre ' indique Oddo.



' A l'horizon 2022/23 (objectifs AiM), Alstom cible un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires d'environ 5%, une marge d'exploitation ajustée d'environ 9% en 2022/23, et une conversion du RN en FCF supérieure à 80% à échéance ' rajoute le bureau d'analyses.





