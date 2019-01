Alstom : livre le dernier train régional Coradia Nordic à Skånetrafiken en Suède

9 janvier 2019 - Alstom a livré avec succès le dernier des 30 trains régionaux Coradia Nordic supplémentaires commandés par Skånetrafiken, l'opérateur des transports publics régionaux dans le sud de la Suède. Avec l'achèvement de cette commande passée en 2015, la flotte de trains Coradia Nordic de Skånetrafiken, plus connue sous le nom de « Pågatågen », passe de 69 à 99 unités, ce qui en fait l'une des flottes les plus importantes de Suède. « Grâce à cette livraison, Alstom consolide sa position de principal fournisseur de trains régionaux en Suède. Le Coradia Nordic a prouvé au fil du temps qu'il est sûr et hautement fiable, et avec cette grande flotte, Skånetrafiken est aujourd'hui l'un des principaux opérateurs du pays au service d'une région en pleine croissance. Nous sommes très heureux d'avoir été leur partenaire de confiance tout au long de ce projet » a déclaré Rob Whyte, Directeur général d'Alstom dans les Pays nordiques. « Nous sommes très heureux de notre coopération avec Alstom en tant que fournisseur des nouveau véhicules Pågatågen. Nous disposons maintenant de 99 véhicules et sommes donc bien placés pour accueillir de nouveaux clients et pour augmenter notre trafic Pågatågen » a ajouté Linda Westman, directrice commerciale chez Skånetrafiken

Chaque train Coradia Nordic livré à Skånetrafiken est composé de quatre voitures, mesure 74 mètres de long et peut accueillir jusqu'à 510 passagers. Le train atteint une vitesse maximale de 160 km/h. La famille Coradia se caractérise par sa modularité, sa sécurité et sa performance, en plus d'être recyclable à 98 %. Les trains ont été construits sur le site Alstom de Salzgitter, en Allemagne.

Coradia Nordic fait partie de la gamme de trains modulaires Coradia d'Alstom qui bénéficie de plus de 30 ans de savoir-faire et de solutions techniques éprouvées. Plus de 2800 trains Coradia ont été vendus à ce jour et près de 2 300 sont actuellement en service.