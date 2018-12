Alstom : nouveau contrat pour le métro de Mumbai

10/12/2018 | 09:00

Alstom annonce avoir été choisi par Mumbai Metro Rail Corporation Limited (MMRCL) pour fournir Urbalis 400, sa dernière génération de la technologie de signalisation CBTC, destiné à la ligne 3 du métro de Mumbai, un contrat de plus de 100 millions d'euros.



Le contrat prévoit notamment des systèmes de pilotage automatique (UTO), d'enclenchement automatisé et de contrôle centralisé des trains, des portes palières, ainsi que le système de surveillance et d'acquisition de données électriques et mécaniques (E&M SCADA).



L'équipementier ferroviaire rappelle aussi avoir remporté, plus tôt cette année, deux contrats pour l'alimentation électrique et la fourniture de 248 voitures de métro destinées à la ligne 3 du métro de Mumbai.



