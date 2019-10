Alstom : obtient le label 'engagé RSE' niveau 3

02/10/2019 | 14:58

Le groupe Alstom annonce avoir obtenu le label en France 'engagé RSE' niveau 3, confirmé.



L'évaluation a été conduite par l'AFNOR. Alstom devient ainsi le premier constructeur ferroviaire à obtenir ce label dans le monde.



'Le label Engagé RSE évalue le niveau d'intégration de l'ISO 26000 dans la stratégie et le management de l'organisation et qualifie le niveau de maturité de l'organisation en responsabilité sociétale et en développement durable. La labellisation concerne toutes les activités d'Alstom en France : la gouvernance, les activités commerciales et les sites industriels', explique Alstom.



L'évaluation d'Alstom a été effectuée au travers de plus de 70 entretiens à tous les niveaux de l'organisation, au siège de Saint-Ouen et sur les sites de Tarbes et Valenciennes.



