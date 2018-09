Alstom : offre 30 actions gratuites à ses salariés

25/09/2018 | 15:48

Alstom annonce la distribution aujourd'hui de 30 actions gratuites à ses salariés, dans le cadre du plan d'actionnariat salarié ' We are Alstom ', lancé en 2016.



Après une période d'acquisition de deux ans, près de 25 000 employés bénéficiaires du plan viennent ainsi de recevoir ces actions ou leur équivalent sous forme de bonus.



Les salariés éligibles ont donc reçu 30 actions, représentant une valeur brute d'environ 1 200 E par bénéficiaire.



' C'est une opportunité de faire d'une majorité d'entre eux des actionnaires d'Alstom et de les associer plus étroitement aux résultats du groupe ', explique Thierry Parmentier, Directeur des ressources humaines d'Alstom.



