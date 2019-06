Alstom : plan stratégique et objectifs à horizon 2023

24/06/2019 | 07:40

A l'occasion de la présentation de son nouveau plan stratégique 'Alstom in Motion', Alstom indique viser sur la période 2019/20-2022/23, un chiffre d'affaires en croissance annuelle moyenne d'environ 5%, surperformant celle estimée du marché.



Sa marge d'exploitation ajustée devrait atteindre environ 9% en 2022/23, et d'ici là, la conversion du résultat net en cash-flow libre devrait dépasser 80%. Il introduit dès l'exercice en cours une politique de dividendes avec un taux de distribution entre 25% et 35%.



'Nous souhaitons désormais nous appuyer sur l'innovation et l'efficacité de nos produits et services pour accroître notre présence dans tous nos domaines d'activités et être leader dans les solutions de mobilité vertes et intelligentes', déclare le PDG Henri Poupart-Lafarge.



