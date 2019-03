Alstom : reçoit une commande de plus de 100 millions d'euros

29/03/2019 | 17:59

Le groupe Alstom annonce qu'il fournira à Île-de-France Mobilités et à la Société du Grand Paris 23 métros de 3 voitures destinés aux lignes 16 et 17 du Grand Paris Express.



Le montant de cette commande dépasse, selon le groupe, les 100 millions d'euros. Elle s'inscrit dans le cadre d'un marché signé en septembre 2018, dont elle constitue une levée d'option.



'Six sites français Alstom concevront et fabriqueront ces nouveaux matériels. Le site de Valenciennes Petite-Forêt est en charge du management de projet, des études, du développement, de la production, de l'assemblage et de la validation des trains. Cinq autres sites d'Alstom en France développeront et produiront les composants', détaille Alstom.





