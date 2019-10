Alstom réèle le premier éhicule de série Aptis solution de mobilité 100% électrique aux Rencontres Nationales du Transport Publi : Alstom révèle le premier véhicule de série Aptis, sa solution de mobilité 100% électrique, aux Rencontres Nationales du Transport Public

1er octobre 2019 - A lstom présente en exclusivité le premier véhicule de série de son bus électrique Aptis lors des Rencontres Nationales du Transport Public (RNTP) qui se tiennent à Nantes du 1er au 3 octobre. Après les 4 prototypes qui ont parcouru les routes de nombreuses agglomérations françaises et européennes depuis 2 ans, ce nouveau design intègre les retours d'expérience des passagers et des opérateurs de transport.

Ce premier véhicule de série s'appuie sur une architecture globale optimisée nécessitant moins de références de pièces détachées et facilitant considérablement les opérations de maintenance. Grâce à un angle de braquage des roues atteignant 40°, son pouvoir d'insertion augmente significativement. La diminution de 10% du poids total du véhicule, cumulée à l'utilisation de nouvelles batteries plus performantes, renforce substantiellement l'autonomie. Plus léger, Aptis accueille désormais davantage de voyageurs et propose plus de fluidité grâce à de nouvelles portes coulissantes.

En plus des points d'améliorations techniques, le bien-être intérieur a lui aussi été amélioré. Une nouvelle climatisation via une pompe à chaleur offre un nouveau confort thermique. Le salon arrière panoramique a été réhaussé pour une sensation d'espace accrue alors que de nouvelle suspensions hydrauliques permettent une isolation phonique supérieure, faisant d'Aptis l'un des bus les plus silencieux et innovants du marché.

« Alstom et ses équipes sont fiers de révéler le premier véhicule de série Aptis. Ce concentré d'innovations représente parfaitement ce que seront les véhicules de série de notre solution de mobilité 100% électrique. Ce bus propre, au design élégant et aux performances techniques optimisées, offrira une expérience nouvelle aux voyageurs et aux conducteurs, dans le but de répondre aux nouveaux enjeux de mobilité des agglomérations», souligne Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom France.

Aptis peut être configuré avec un système de recharge lente, la nuit au dépôt ou via un point de recharge par opportunité en terminus avec des solutions de recharge par le sol (SRS) ou par le haut (par pantographe). Aptis a été imaginé pour avoir un coût complet optimisé. Ceci est possible grâce à des coûts de maintenance et d'exploitation réduits et à une durée de vie plus longue que celle des bus standards. Ainsi, pour les collectivités, le but est d'avoir un coût complet équivalent à celui des bus diesel standards actuels.

Aptis a déjà été choisi par la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS), par RATP et Ile-de-France Mobilités dans le cadre du plus grand appel d'offres européen, ainsi que par les agglomérations de Grenoble, La Rochelle et Toulon.

Aptis est référencé depuis septembre 2018 à la CATP, destinée aux acheteurs publics des collectivités territoriales. Ce référencement permet aux collectivités adhérentes de commander des véhicules Aptis directement et simplement auprès de la CATP, sans avoir à lancer de procédures longues et coûteuses. Il a également reçu le certificat officiel Origine France Garantie en janvier 2019 ; ce certificat garantit que plus de 60% de la valeur ajoutée d'Aptis est française.

En plus de son exposition aux RNTP, les actualités d'Aptis comprennent des essais en Ile-de-France avec RATP pour sa future intégration dans le réseau francilien, des essais en Espagne avec la solution de recharge par le sol (SRS) et la formation de centaines de chauffeurs qui seront formés à une nouvelle expérience de conduite, avant les premières mises en circulation, prévues en fin d'année à Strasbourg. Le premier véhicule de série Aptis sera également exposé à Busworld à Bruxelles du 18 au 23 octobre 2019.

La fabrication et les essais seront réalisés sur les deux sites d'Alstom basés en Alsace. Le site de Hangenbieten est en charge de la fabrication des modules d'extrémités (cabine conducteur et salon arrière) ; la fabrication du module passagers central, le montage final et les essais seront quant à eux réalisés sur le site de Reichshoffen. Ce schéma permettra une production en série à partir de la fin d'année 2019 en s'appuyant sur l'expertise des équipes et en utilisant les surfaces et l'outil de production disponibles sur chacun des sites.

Cinq autres sites d'Alstom en France contribuent à la conception et à la fabrication d'Aptis : Saint-Ouen pour l'intégration système, Tarbes pour la traction, Ornans pour les moteurs, Villeurbanne pour les composants électroniques de la chaîne de traction. Enfin, le site Alstom de Vitrolles développe une des solutions de recharge (SRS).