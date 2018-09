Alstom : remporte un contrat de 315 mlns d'euros pour le métro de Mumbai

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier ferroviaire Alstom a annoncé lundi avoir remporté auprès de la Mumbai Metro Rail Corporation Limited un contrat d'une valeur d'environ 315 millions d'euros portant sur la fourniture de 248 voitures pour le métro de Mumbai.

"Ce contrat est le plus important contrat de matériel roulant remporté par Alstom en Inde dans le secteur urbain. Il prévoit la conception, la livraison et la mise en service de 31 rames pour passagers légères, modernes et entièrement équipées, composées de huit voitures chacune", a précisé Alstom dans un communiqué.

Ces rames seront destinées à la ligne 3 du métro de Mumbai, une ligne souterraine de 33,5 km de long en cours de construction et qui doit relier le nord et le sud de la ville.

Alstom sera également chargé de la formation du personnel d'exploitation et de maintenance du système de la ligne 3. Les voitures seront entièrement conçues et développées dans le centre d'ingénierie d'Alstom à Bangalore, et seront également fabriquées en Inde, à Chennai.

