Alstom : remporte un contrat de plus de 730 millions d'euros en Arabie Saoudite

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier ferroviaire Alstom a annoncé mardi avoir reçu au sein du consortium FLOW, qui comprend le groupe français ainsi que Ansaldo STS et Ferrovie dllo Stato Italiane, une lettre d'attribution de la part d'Arriyadh Development Authority (ADA) portant sur l'exploitation et la maintenance des lignes 3,4 5 et 6 du métro de Riyad.

La valeur total du contrat pour le consortium atteint près de 10,9 milliards de riyals saoudiens, soit environ 2,5 milliards d'euros, précise Alstom. La part relative à la maintenance du matériel roulant et des systèmes d'infrastructure, qui sera prise en charge par le groupe français, représente plus de 730 millions d'euros. La société française explique que cette commande sera enregistrée dans ses comptes "au plus tard" au cours du troisième trimestre de l'exercice fiscal 2018-2019.

"Alstom est présent dans le Royaume d'Arabie saoudite depuis près de 60 ans et cette attribution démontre également l'engagement d'Alstom à soutenir les projets de mobilité dans le pays, qui œuvrent en faveur d'un réseau de transport plus efficace, plus fiable et plus durable", a déclaré Didier Pfleger, vice-président Senior d'Alstom pour la région Moyen-Orient et Afrique.

