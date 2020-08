Alstom s'achemine vers une renégociation du rachat de Bombardier Transport

(Actualisation: réaction de marché, contexte, commentaire d'analyste)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier ferroviaire Alstom a annoncé lundi qu'il tiendrait compte des mauvais résultats de Bombardier Transport au deuxième trimestre, dans le cadre de discussions à venir sur le rachat de la branche ferroviaire du groupe canadien Bombardier.

Bombardier a présenté le 6 août ses résultats pour le deuxième trimestre, qui comprenaient une chute de 33% des revenus de la branche Transport, dont Alstom compte finaliser le rachat au premier semestre 2021.

Bombardier Transport a également accusé sur cette période une perte avant résultat financier et impôt ajustée de 350 millions de dollars américains, soit 300 millions d'euros. Le groupe expliquait que cette ligne de comptes avait été pénalisée par une charge de 435 millions de dollars liée en grande partie à des "coûts additionnels d'ingénierie, de certification et de modifications associés à un certain nombre de projets en voie d'achèvement principalement au Royaume-Uni et en Allemagne".

Alstom "maintient sa forte conviction" dans l'intérêt stratégique de l'acquisition de Bombardier Transport et est confiant "dans sa capacité à rétablir à moyen terme la rentabilité et les performances commerciales des activités de Bombardier Transport", a déclaré le groupe français dans un communiqué publié lundi.

"Néanmoins, l'annonce des résultats trimestriels souligne des évolutions négatives et non prévues quant à Bombardier Transport, laquelle fait face actuellement à des difficultés, notamment par rapport aux informations disponibles en amont de l'annonce, le 17 février 2020, de l'acquisition envisagée de Bombardier Transport par Alstom", a poursuivi la société.

"Alstom tiendra compte des conséquences de ces évolutions financières et opérationnelles lors des discussions à venir avec Bombardier Inc., et tiendra le marché informé, le cas échéant", a ajouté le groupe, signalant en filigrane que la dégradation des comptes de Bombardier Transport l'amènera probablement à renégocier les termes de l'opération.

"Une mauvaise nouvelle"

A 10h45, le titre Alstom perdait 1,9%, à 46,42 euros, en réaction à cette annonce. "C'est une mauvaise nouvelle, un problème se pose vraisemblablement sur le prix de la transaction", estime un analyste. "La communication [d'Alstom] ouvre plus de questions qu'elle n'apporte de réponses", ajoute-t-il.

Alstom avait annoncé en février dernier son projet de rachat de Bombardier Transport, une opération qui doit créer le numéro deux mondial du secteur, avec une taille suffisante pour concurrence le mastodonte chinois CRRC.

Le montant de la transaction était alors estimé entre 5,8 milliards et 6,2 milliards d'euros, en fonction de certains paramètres, notamment la trésorerie disponible de Bombardier Transport à la clôture du rachat.

L'opération progressait jusqu'à présent sans rencontrer de grandes difficultés. Il y a deux semaines, la Commission européenne avait donné son feu vert à ce rapprochement à condition qu'Alstom honore plusieurs engagements, dont la cession de son site de Reichshoffen, en Alsace, et de l'usine de Bombardier Transport à Hennigsdorf, en Allemagne.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire