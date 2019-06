Alstom : s'attend à un coup de frein en 2019-2020 mais reste confiant à moyen terme

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier de solutions de transports Alstom a indiqué lundi qu'il tablait sur une "stabilisation" de sa croissance sur l'exercice 2019-2020 après une année 2018-2019 "exceptionnelle", mais espère une nouvelle accélération au cours des exercices suivants.

Le groupe s'attend pour l'exercice en cours à une progression de son chiffre d'affaires inférieure à 5%, après une hausse de 10% en 2018-2019.

"Pour l'année 2019-2020, le cycle de business avec la finalisation des grands projets systèmes et l'évolution des grands projets de matériel roulant conduira à une progression du chiffre d'affaires et de la profitabilité inférieure aux objectifs moyens fixés dans le cadre de AiM ["Alstom in Motion"], et à une évolution du besoin en fonds de roulement impactant la génération du cash-flow libre", a précisé le groupe dans un communiqué.

Le groupe, qui tient lundi une journée investisseurs à Paris, a également dévoilé de nouveaux objectifs financiers à l'horizon 2022-2023 dans le cadre d'un nouveau plan stratégique baptisé "Alstom in Motion".

Alstom vise un taux de croissance annuel moyen d'environ 5% sur les trois exercices à compter de 2019-2020, sur un marché des transports attendu en hausse de 3% en moyenne par an.

La marge d'exploitation ajustée devrait atteindre environ 9% en 2022-2023, grâce notamment à des mesures d'efficacité opérationnelle, a précisé Alstom.

L'équipementier vise une croissance de son résultat d'exploitation et une stabilisation du programme d'investissements (capex) à environ 2% du chiffres d'affaires à moyen terme.

Le groupe a précisé qu'il mènerait une politique d'investissements et de croissance externe "disciplinée" pour soutenir son développement et que les services et la signalisation devraient représenter 40% du chiffre d'affaires en 2022-2023 contre 35% en 2018-2019.

Alstom s'est en outre fixé comme objectifs un taux de conversion du résultat en cash-flow libre supérieur à 80% et un taux de distribution aux actionnaires compris entre 25% à 35%.

