Alstom : s'envole de +2,5% après plusieurs analyses positives

03/10/2018 | 13:49

Le titre s'envole de près de 2,5% à la Bourse de Paris après plusieurs analyses positives.



UBS confirme son conseil d'achat sur l'action après la vente des parts dans les coentreprises énergétiques du groupe. L'objectif de cours à 12 mois demeure fixé à 48 euros, soit un potentiel de hausse de 25% environ.



L'équipementier ferroviaire, en voie de rapprochement avec l'allemand Siemens Mobility, a maintenant transféré ses intérêts dans lesdites coentreprises 'energétiques', reliquat de ses activités de turbines électriques, à General Electric. Comme prévu, il en a retiré 2,6 milliards d'euros qui seront utilisés pour financer sa stratégie de développement, mais aussi pour verser des dividendes exceptionnels à ses actionnaires (jusqu'à deux fois quatre euros par action).



Oddo confirme également son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 47 E. Le bureau d'analyses estime que la performance commerciale remarquable du groupe devrait alimenter la croissance des bénéfices et des cash-flows des prochains exercices et Oddo est très confiants sur la performance d'Alstom 'stand-alone'.



' Nous estimons également que l'opération de rapprochement avec Siemens Mobility devrait se réaliser, et nous valorisons la NewCo à 47 E par action avec une méthode prudente ' rajoute le bureau d'études.



