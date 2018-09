Alstom : signe un contrat avec les chemins de fer ukrainiens

19/09/2018 | 18:01

Alstom a signé un contrat avec la société des chemins de fer ukrainiens (UZ) pour la fourniture et l'entretien de locomotives électriques.



La priorité stratégique d'UZ est la rénovation de sa flotte de locomotives électriques. Parmi l'ensemble des exigences d'UZ pour les 10 prochaines années, on compte 495 locomotives, notamment des locomotives de fret de différentes tensions (25 kV, 3 kV, et bi-tension), des locomotives de passagers bi-tension ainsi que les services et l'entretien associés pendant 25 ans.



' Alstom est présent dans plus de 60 pays, et nous sommes fiers de compter l'Ukraine parmi eux. Nous voyons le potentiel élevé du marché ukrainien, et nous serions ravis de participer à la modernisation de l'infrastructure ferroviaire du pays et à sa plus grande intégration sur le marché ferroviaire européen en général ', a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président-directeur général d'Alstom.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.