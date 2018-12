Alstom : signe un contrat pour la reconstruction de deux autres wagons de luxe de Rocky Mountaineer

20 décembre 2018 - Alstom a remporté un contrat portant sur la reconstruction de deux voitures SilverLeaf supplémentaires pour le client canadien Rocky Mountaineer. Le projet de réingénierie exige que les wagons soient dépouillés de leur châssis et de leurs camions pour assembler des wagons fraichement rénovés pour la flotte de Rocky Mountaineer. Pour Alstom, cela représente 12 voitures Silverleaf reconstruites pour Rocky Mountaineer incluant les voitures 9 et 10 dont la livraison est prévue pour mars 2019.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre relation avec l'emblématique société canadienne Rocky Mountaineer. A date, Alstom a remis à neuf huit voitures qui sont mises en service et font partie intégrante de la flotte de train. Deux autres sont en cours de reconstruction et de modernisation dans notre usine de Mare Island, en Californie », a déclaré Angelo Guercioni, directeur général d'Alstom Transport Canada.

Les travaux de modernisation incluent : l'installation de fenêtres à dôme surdimensionnées, des sièges spacieux et un nouvel aménagement intérieur ; prolongeant, ainsi, la durée de vie du véhicule d'au moins 10 ans. Les travaux comportent également une conception et revue technique minutieuse qui permet de fournir un produit de qualité. Ce processus garantit une expérience-client considérablement améliorée grâce aux nouveaux systèmes de chauffage, de ventilation, et climatisation. En plus de l'augmentation du confort, de nouvelles fenêtres plates et cintrées offrent aux clients une zone de visualisation de 167% plus grande qu'avant.

Alstom a entamé des travaux de d'amélioration des voitures SilverLeaf de Rocky Mountaineer en 2014. Depuis, l'entreprise a remanié huit wagons. Ce projet couvrait les essais mécaniques, électriques et ferroviaires, ainsi que la mise en service.

Fort de sa longue expérience en tant qu'intégrateur de systèmes, concepteur et fabricant de matériel roulant, Alstom est un partenaire privilégié des projets de modernisation visant à prolonger la durée de vie du matériel roulant. La société travaille actuellement sur plusieurs projets de reconstruction en Amérique du Nord, notamment la Port Authority Transit Corporation, la Massachusetts Bay Transportation Authority et la Maryland Transit Authority.

Doté d'un effectif de plus de 100 employés, l'usine d'Alstom Mare Island à Vallejo en Californie dispose d'une superficie de 100 000 pieds carrés d pour les espaces de production et d'entrepôt. En plus de rénover les voitures du Rocky Mountaineer, le site soutient également l'Agence municipale des transports de San Francisco (SFMTA) en tant que gestionnaire d'inventaire. L'équipe de Mare Island modifie également les voitures à deux niveaux pour Caltrans, modernise les véhicules ferroviaires légers pour Los Angeles (LACMTA) et répare les trains endommagés pour d'autres clients.