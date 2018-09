Alstom : signe un protocole d'accord en Ukraine pour des locomotives électriques

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier ferroviaire Alstom a annoncé mercredi avoir signé un protocole d'accord avec la société des chemins de fer ukrainiens (UZ) portant sur la fourniture et l'entretien de locomotives électriques. Ce protocole d'accord a été signé pendant le salon ferroviaire InnoTrans 2018, à Berlin. "La priorité stratégique d'UZ est la rénovation de sa flotte de locomotives électriques", a indiqué le groupe dans un communiqué. "Parmi l'ensemble des exigences d'UZ pour les 10 prochaines années, on compte 495 locomotives, notamment des locomotives de fret de différentes tensions (25 kV, 3 kV, et bi-tension), des locomotives de passagers bi-tension ainsi que les services et l'entretien associés pendant 25 ans", a ajouté Alstom. "Cela englobe aussi l'homologation du produit en Ukraine et la fourniture de tous les documents pertinents par Alstom", a précisé l'équipementier. (echalmet@agefi.fr) ed: LBO

