Alstom: un ancien dirigeant condamné à la prison pour corruption

Londres (awp/afp) - Un ancien responsable britannique du groupe français Alstom a été condamné vendredi à quatre ans et demi de prison au Royaume-Uni, pour la corruption de responsables en Lituanie en vue d'obtenir des contrats d'une centrale électrique.

Nicholas Reynolds, un ancien directeur des ventes d'Alstom Power Ltd, une filiale britannique du groupe industriel français, s'est vu infliger cette sentence par un tribunal de Londres deux jours après avoir été reconnu coupable.

Le Serious Fraud Office (SFO) - le parquet financier - a expliqué que M. Reynolds avait participé à "une conspiration pour corrompre des responsables d'une centrale électrique lituanienne et de hauts responsables politiques lituaniens en vue de remporter deux contrats d'un total de 240 millions d'euros".

Le SFO qui a ouvert son enquête en 2009 a précisé que plusieurs sociétés du groupe Alstom avaient versé dans ce cadre plus de 5 millions d'euros pour remporter ces contrats.

Outre M. Reynolds, deux autres individus ont été condamnés dans cette affaire après avoir plaidé coupable: John Venskus, ancien responsable du développement chez Alstom Power Ltd qui a écopé de 3 ans et demi de prison en mai dernier, et Göran Wikström, ancien directeur des ventes régionales chez Alstom Power Sweden AB, qui a reçu une peine de 2 ans et 7 mois de prison en juillet.

Alstom Power Ltd avait aussi plaidé coupable en tant que personne morale dans cette affaire et doit verser un total de 18 millions de livres (20 millions d'euros), dont 6,4 millions de livres d'amende et près de 11 millions de livres de dommages et intérêts au gouvernement lituanien.

Le SFO a intenté d'autres poursuites contre des sociétés du groupe Alstom.

Il a notamment poursuivi Alstom Network UK qu'il a accusé d'avoir usé de corruption pour obtenir des marchés de tramway et d'équipements de signalisation en Tunisie, Inde et Pologne. Alstom Network UK a été jugée coupable de l'un des chefs d'inculpation en première instance en avril mais a fait appel, a précisé le SFO. Deux responsables d'Alstom à l'époque des faits ont été poursuivis aussi mais acquittés en avril.

Le SFO a aussi poursuivi Alstom Network UK et trois individus pour des faits de corruption pour un contrat de fourniture de rames au métro de Budapest. La société et les trois personnes visées ont été jugées non coupables fin novembre.

"Alstom Network (UK) Ltd a été acquittée, par un jury, des accusations de conspiration de corruption relatives à des projets en Inde, Pologne et Hongrie" a répondu de son côté le groupe Alstom sollicité par l'AFP. "Bien qu'elle ait été reconnue coupable sur un chef d'accusation de conspiration de corruption relatif à un projet en Tunisie, dont les événements remontent à plus de dix ans, Alstom Network (UK) Ltd a fait appel de cette condamnation".

"Le cas lituanien concerne un projet de la branche énergie et n'a pas été géré par Alstom compte tenu de la vente des activités Énergie d'Alstom à General Electric en novembre 2015", a souligné le groupe français.

Alstom a ajouté qu'il avait "pour priorité absolue la prévention de la corruption" et disposait "d'un solide programme de conformité" en la matière, qu'il s'efforçait de "constamment améliorer".

afp/jh