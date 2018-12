Alstom : un contrat avec Pose à Buenos Aires

21/12/2018 | 16:27

Le groupe Alstom annonce avoir signé, dans le cadre de son consortium avec Pose, un contrat de près de 90 millions d'euros portant sur la modernisation du système de signalisation du chemin de fer General Roca à Buenos Aires (Argentine).



'Alstom fournira sa technologie d'enclenchement électronique éprouvée Smartlock, le système de gestion centralisée du trafic Iconis et assurera l'installation du système ATS (Automatic Train Stop). De plus, Alstom prendra en charge la conception, l'ingénierie, les essais en usine et sur le terrain, l'intégration technique, la mise en service et la garantie des systèmes ; les systèmes de supervision via le Centre de trafic local, le Contrôle centralisé du trafic et le Poste central des opérations ; les barrières de passages à niveau automatiques et pour piétons ; le réseau de câbles à fibre optique et en cuivre, et le système de détection et de protection incendie du local de signalisation', précise le groupe.



La part d'Alstom dans ce contrat s'élève à près de 50 millions d'euros - le groupe est leader du consortium avec 58 %, devant Pose avec 42 %.





