Alstom : va fournir 31 trains régionaux à la Lombardie

grâce aux larges vitres qui laissent entrer davantage la lumière du jour, et les passagers peuvent circuler plus facilement grâce à de larges couloirs également adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Le bruit et les vibrations sont réduits au minimum, garantissant ainsi un voyage calme et confortable. La température à bord des voitures est ajustée grâce à un système de climatisation plus puissant. De plus, ces trains sont équipés d'un système d'information intégré à l'infrastructure au sol et offre un service d'information et de divertissement audio-vidéo avec 32 écrans LCD visibles partout dans chaque voiture et la possibilité de se connecter au réseau Wi-Fi. Enfin, des écrans et un système de vidéosurveillance numérique garantissent la sécurité des passagers.

Les nouveaux trains répondent aux critères de développement durable et sont recyclables à 96 %. Ils consomment 30 % d'énergie en moins par rapport à leur prédécesseur. Aucun solvant ou autre substance chimique toxique n'est utilisé dans le cadre de leur production. Les systèmes de ventilation et de climatisation se règlent en fonction du nombre de passagers, et la fermeture des portes est programmée de sorte à éviter toute dispersion de la chaleur. Le mode éco est activé si nécessaire. L'éclairage LED s'adapte automatiquement en fonction de la luminosité à l'extérieur du train.

Alstom fabrique les trains Coradia Stream en Italie. Le développement des projets, l'essentiel de la fabrication et la certification sont réalisés sur le site Alstom de Savigliano (CN). La conception et la fabrication des systèmes de traction et d'autres composants ont lieu à Sesto San Giovanni (MI), tandis que le site de Bologne se charge de la livraison des systèmes de signalisation embarqués.

Alstom, à l'avant-garde d'une mobilité plus propre et plus intelligente, développe et commercialise des solutions intégrées qui constituent les fondements durables de l'avenir du transport. Alstom propose une gamme complète d'équipements et de services, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services sur mesure, infrastructure, signalisation et solutions de mobilité digitales. Alstom a enregistré un chiffre d'affaires de de 8,1 milliards d'euros et 12,1 milliards d'euros de commandes sur l'exercice 2018/19. Basé en France, Alstom est présent dans plus de 60 pays et emploie 36 300 personnes.

