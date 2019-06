Alstom : va fournir ses bus 100% électriques Aptis à Grenoble

05/06/2019 | 12:39

Alstom va équiper Grenoble de ses bus 100 % électriques Aptis. La Société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise (SEMITAG) a passé commande de 7 Aptis via la Centrale d'Achat du Transport Public (CATP).



Les premières livraisons de ces bus de 12 mètres équipés de 3 portes sont prévues en fin d'année 2019. ' Ce seront les premiers bus électriques à venir renforcer le parc de véhicules du réseau de transports en commun de l'agglomération grenobloise ' indique le groupe.



' L'agglomération grenobloise fut parmi les pionnières du renouvellement du tramway, qui plus est accessible, et avait déjà choisi Alstom pour lui fournir plus de 100 rames. Cette commande est une nouvelle marque de confiance et démontre la véritable relation de partenariat et de proximité qui s'est construite entre les équipes grenobloises et d'Alstom au fil des années ', a déclaré Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom en France.



